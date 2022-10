CONCERT – GASPARD CLAUS, 19 janvier 2023, .

CONCERT – GASPARD CLAUS



2023-01-19 20:30:00 20:30:00 – 2023-01-19

Gaspar Claus est violoncelliste. Tout ce qu’il touche ou presque, il le touche avec son violoncelle. Tout ce qu’il pèse du monde qui l’entoure, il en compare le poids avec celui de son violoncelle, instrument à étreindre, frotter, pincer mais aussi à porter sur son dos à longueur d’arpentages. Depuis des années maintenant, on le croise beaucoup, chauffant son instrument au service des autres ou le dédiant à des dialogues inattendus, de la pop à la musique contemporaine, des traditions plurielles au jazz bruitiste, de la chanson aux musiques électroniques. On l’a vu, entendu, aperçu, deviné avec Rone et Barabara Carlotti, avec Matt Elliott et Stranded Horse, Serge Teyssot-Gay et Angélique Ionatos, Joëlle Léandre, Marion Cousin, Jim O’Rourke ou encore Peter Von Poehl et Keiji Haino. C’est avec hâte que nous attendons ses prochaines tribulations de chef d’orchestre fakir, ses ardents récitals seul en scène, ses partitions à l’écran et toutes les berlues à venir dont, soyons-en sûrs, il ignore lui-même encore tout.

dernière mise à jour : 2022-10-18 par