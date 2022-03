CONCERT | Garçonne + Nocturne expo La Condition Publique – Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

CONCERT | Garçonne + Nocturne expo La Condition Publique – Roubaix, 20 mai 2022, Roubaix. CONCERT | Garçonne + Nocturne expo

La Condition Publique – Roubaix, le vendredi 20 mai à 20:00

Le groupe « Garçonne » a vu le jour il ya 3 ans, quand les membres du groupe électro-pop Ginger décident déconstruire un répertoire en français, suite à leur rencontre avec Christian Vié. Pour le groupe, dont l’ADN est la scène, s’en suit un long travail de recherche sur les textes, les mélodies, les structures des chansons où d’innombrables pistes seront explorées. Ce melting pot donne naissance à un univers très personnel qui va vite entrainer la production d’un premier opus.

Entrée libre

Concert – Pop émancipatrice La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix Est Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-20T20:00:00 2022-05-20T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu La Condition Publique - Roubaix Adresse 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Ville Roubaix lieuville La Condition Publique - Roubaix Roubaix Departement Nord

La Condition Publique - Roubaix Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

CONCERT | Garçonne + Nocturne expo La Condition Publique – Roubaix 2022-05-20 was last modified: by CONCERT | Garçonne + Nocturne expo La Condition Publique – Roubaix La Condition Publique - Roubaix 20 mai 2022 La Condition Publique - Roubaix Roubaix roubaix

Roubaix Nord