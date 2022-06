Concert Garçon, la Note ! – Monsieur Fernand Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Catégories d’évènement: Villeneuve-sur-Yonne

Yonne

Concert Garçon, la Note ! – Monsieur Fernand Villeneuve-sur-Yonne, 5 août 2022, Villeneuve-sur-Yonne. Concert Garçon, la Note ! – Monsieur Fernand

2 Rue Joubert Ponte Vecchio Villeneuve-sur-Yonne Yonne Ponte Vecchio 2 Rue Joubert

2022-08-05 – 2022-08-05

Ponte Vecchio 2 Rue Joubert

Villeneuve-sur-Yonne

Yonne Villeneuve-sur-Yonne Monsieur Fernand vous invite à partager les belles chansons de nos artistes préférés (Souchon, Voulzy, Eddy Mitchell, Jonasz, Bashung, Michel Berger, Johnny Halliday, Dutronc, Patricia Kaas, Piaf, Trénet, Yves Montand, Balavoine, Dalida, Sacha Distel, Joe Dassin, Bourvil, Téléphone, Goldman, Cabrel…). Buvette et restauration sur place.

Il est recommandé de réserver pour dîner sur place. +33 3 86 83 28 90 Monsieur Fernand vous invite à partager les belles chansons de nos artistes préférés (Souchon, Voulzy, Eddy Mitchell, Jonasz, Bashung, Michel Berger, Johnny Halliday, Dutronc, Patricia Kaas, Piaf, Trénet, Yves Montand, Balavoine, Dalida, Sacha Distel, Joe Dassin, Bourvil, Téléphone, Goldman, Cabrel…). Buvette et restauration sur place.

Il est recommandé de réserver pour dîner sur place. Ponte Vecchio 2 Rue Joubert Villeneuve-sur-Yonne

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Villeneuve-sur-Yonne, Yonne Other Lieu Villeneuve-sur-Yonne Adresse Villeneuve-sur-Yonne Yonne Ponte Vecchio 2 Rue Joubert Ville Villeneuve-sur-Yonne lieuville Ponte Vecchio 2 Rue Joubert Villeneuve-sur-Yonne Departement Yonne

Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-sur-yonne/

Concert Garçon, la Note ! – Monsieur Fernand Villeneuve-sur-Yonne 2022-08-05 was last modified: by Concert Garçon, la Note ! – Monsieur Fernand Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne 5 août 2022 2 Rue Joubert Ponte Vecchio Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Villeneuve-sur-Yonne Yonne