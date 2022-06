Concert Garçon, la Note ! – Les Cordes à Léon Maillot, 4 août 2022, Maillot.

Concert Garçon, la Note ! – Les Cordes à Léon

1 Rue du Temple Le Rendez-vous Maillot Yonne

2022-08-04 – 2022-08-04

Le Rendez-vous 1 Rue du Temple

Maillot

Yonne

Maillot

Un quartet tzigane « Les Cordes à Léon » au service d’un répertoire traditionnel issu de Roumanie, de Hongrie et de Macédoine. L’accordéoniste et chanteur Jacky LIGNON, le clarinettiste Loïc Royer, le guitariste Olivier MUGOT et le contrebassiste Joël PICARD, joueront des musiques populaires qui parlent au cœur et touchent au plus profond de l’humain.

Possibilité de dîner sur place.

+33 3 86 64 86 34

Le Rendez-vous 1 Rue du Temple Maillot

