Concert Garçon, la Note ! – June Bug Armeau, 1 août 2022, Armeau.

Concert Garçon, la Note ! – June Bug

Impasse de la Salle des Fêtes Place de la Salle des Fêtes Armeau Yonne

2022-08-01 – 2022-08-01

Place de la Salle des Fêtes Impasse de la Salle des Fêtes

Armeau

Yonne

Armeau

EUR JUNE BUG « trio rock psyché anti-folk » // LABELS : Araki Records – Pied de Biche Records

Très égoïstement, Sarah June a d’abord écrit pour se trouver elle-même, et n’avoir de compte à rendre à personne. Manque de bol, son univers sincère et décalé a aussi résonné pour les autres. June Bug se forme et se transforme au fil des rencontres en un projet espiègle, une musique bricolée de samples, de profondeur et de folie, comme un bonbon sucré d’enfants, bien plus acide qu’il n’en a l’air, où l’on fait vibrer les percussions comme on joue avec les émotions, et l’on triture les guitares comme on punit les mauvais garçons.

Pour ce premier album élaboré en étroite collaboration avec Béryl Benyoucef, mille jours auront à peine suffit pour vous livrer confidences, doutes et interrogations. Un disque puissant, énigmatique et touchant de sensibilités. Un puzzle sonore parfaitement maitrisé dans lequel chaque morceau se suit mais ne se ressemble pas et qu’il est urgent de découvrir en live. Car June Bug sait surprendre et pour l’occasion s’est agrandi.

Buvette et restauration sur place.

+33 3 86 87 00 68

Place de la Salle des Fêtes Impasse de la Salle des Fêtes Armeau

