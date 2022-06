Concert Garçon, la Note ! – Jason Mist Sens, 16 août 2022, Sens.

Concert Garçon, la Note ! – Jason Mist

2022-08-16 – 2022-08-16

Originaire de Nouvelle-Calédonie, auteur compositeur interprète de 25 ans, Jason Mist est un artiste complet qui a la particularité de jouer de la guitare slide. Ses expériences en Inde et en Australie lui ont permis de se forger et d’enrichir sa musique qui est à son image ; les yeux et les oreilles grand ouverts sur le monde. Il est guidé par des valeurs humanistes, qu’il lui tient à cœur de transmettre. Si Jason ne veut se restreindre à aucun genre musical, le son qu’il offre est résolument folk, blues, mêlé aux rythmes de son île natale.

Buvette et restauration sur place.

+33 3 86 65 17 79

