Concert Garçon, la Note ! – JaCOB Étigny Étigny Catégories d’évènement: Étigny

Yonne

Concert Garçon, la Note ! – JaCOB Étigny, 28 juillet 2022, Étigny. Concert Garçon, la Note ! – JaCOB

Parking du foyer communal Étigny Yonne

2022-07-28 – 2022-07-28 Étigny

Yonne Étigny Ni 100% blues, ni complètement rock, ni totalement folk… mais plutôt un peu de tout ça à la fois quelque part entre Léonard Cohen, Clutch et Tom Waits. C’est ainsi qu’on peut essayer de caractériser la musique de JaCOB. Transpirent également les influences Metal que le groupe est loin de renier dans des compositions Dark Folk qui ne sont pas sans rappeler des Nick Nolan, Blues Saraceno, ou d’un Steve Von Till (Neurosis). Pour sûr, JaCOB est le groupe idéal pour que s’assoient à la même table les fans de blues et de metal ! Possibilité de dîner sur place. +33 3 86 97 10 97 Ni 100% blues, ni complètement rock, ni totalement folk… mais plutôt un peu de tout ça à la fois quelque part entre Léonard Cohen, Clutch et Tom Waits. C’est ainsi qu’on peut essayer de caractériser la musique de JaCOB. Transpirent également les influences Metal que le groupe est loin de renier dans des compositions Dark Folk qui ne sont pas sans rappeler des Nick Nolan, Blues Saraceno, ou d’un Steve Von Till (Neurosis). Pour sûr, JaCOB est le groupe idéal pour que s’assoient à la même table les fans de blues et de metal ! Possibilité de dîner sur place. Étigny

dernière mise à jour : 2022-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Étigny, Yonne Other Lieu Étigny Adresse Parking du foyer communal Étigny Yonne Ville Étigny lieuville Étigny Departement Yonne

Étigny Étigny Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/etigny/

Concert Garçon, la Note ! – JaCOB Étigny 2022-07-28 was last modified: by Concert Garçon, la Note ! – JaCOB Étigny Étigny 28 juillet 2022 Parking du foyer communal Étigny Yonne

Étigny Yonne