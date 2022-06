Concert Garçon, la Note ! – Hocine Benameur Villeneuve-sur-Yonne, 25 juillet 2022, Villeneuve-sur-Yonne.

Concert Garçon, la Note ! – Hocine Benameur

La Lucarne aux Chouettes Quai de Bretoche Villeneuve-sur-Yonne Yonne Quai de Bretoche La Lucarne aux Chouettes

2022-07-25 – 2022-07-25

Quai de Bretoche La Lucarne aux Chouettes

Villeneuve-sur-Yonne

Yonne

Citoyen du monde sa notoriété ne cesse de grimper parmi les plus grands, Hocine Benameur est passé allègrement des solos sur Gibson et Fender aux sonorités envoûtantes du oud, un instrument traditionnel oriental qui transporte le public dans d’autres contrées.

Véritable virtuose, le « Ibrahim du Oud », Hocine Benameur a endossé le costume d’El Musafir, le voyageur.

Hocine Benameur à partager les scènes avec Ibrahim Maalouf, Ayo, Gnawa Diffusion, Erik Truffaz, Alpha Blondy, Marley Brother ( Kymani, Julian Marley) , Dub inc , Magic System, IAM, Soprano etc…

Pendant plusieurs années, il collabore en qualité de sideman et musicien de studio avec de nombreux artistes de renommée internationale dans les musiques urbaines, du monde ou encore dans la variété internationale.

Mais Hocine Benameur est tout d’abord un multi-instrumentiste, compositeur, arrangeur et interprète.

Sur scène, Hocine Benameur est une invitation au voyage, accompagné de son ordinateur, Mashine sample et de sa Loop station.

Son travail recèle d’un savant mélange de musique électronique et orientale, de performance instrumentale où modernité et répertoires traditionnels se côtoient.

Un son et une ambiance unique dans la sphère des musiques actuelles.

Buvette et restauration sur place.

Il est recommandé de réserver pour dîner sur place.

+33 3 86 87 18 26

dernière mise à jour : 2022-06-21 par