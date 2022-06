Concert Garçon, la Note ! – Hi-H4T Sens, 26 juillet 2022, Sens.

Concert Garçon, la Note ! – Hi-H4T

23 Rue du Général Duchesne Le Patio Sens Yonne Le Patio 23 Rue du Général Duchesne

2022-07-26 – 2022-07-26

Le Patio 23 Rue du Général Duchesne

Sens

Yonne

Hi-H4T. C’est d’abord un code imprononçable. Erreur d’un stagiaire en communication ? Nope, sir, c’est surtout une combine graphique pour vous frapper l’œil et vous rendre curieux. C’est joli quand c’est écrit mais c’est également tout à fait canon quand ça vous frappe le tympan.

(R)évolution depuis la création du HI-HAT BRASS BAND en 2012, ce combo de quatre musiciens développe une nouvelle identité sonore. Dans cette formule les couleurs électriques viennent remplacer la chaleur cuivrée du brass band.

Guitare, batterie augmentée et clavier analogique sont l’ossature du HI-H4T laissant ainsi respirer les textes et le « flow » du chanteur et offrant d’avantage d’espace au saxophoniste désormais soliste. Le HI-H4T partage l’ADN de son grand frère le HI-HAT BRASS BAND qui a eu la chance de s’envoler pour la Nouvelle-Orléans en 2019. C’est ce voyage et cette

expérience de groupe unique qui inspire l’univers de ce nouveau projet et enrichit son imaginaire musical à bien des égards.

Possibilité de dîner sur place.

+33 3 86 83 32 91

Hi-H4T. C’est d’abord un code imprononçable. Erreur d’un stagiaire en communication ? Nope, sir, c’est surtout une combine graphique pour vous frapper l’œil et vous rendre curieux. C’est joli quand c’est écrit mais c’est également tout à fait canon quand ça vous frappe le tympan.

(R)évolution depuis la création du HI-HAT BRASS BAND en 2012, ce combo de quatre musiciens développe une nouvelle identité sonore. Dans cette formule les couleurs électriques viennent remplacer la chaleur cuivrée du brass band.

Guitare, batterie augmentée et clavier analogique sont l’ossature du HI-H4T laissant ainsi respirer les textes et le « flow » du chanteur et offrant d’avantage d’espace au saxophoniste désormais soliste. Le HI-H4T partage l’ADN de son grand frère le HI-HAT BRASS BAND qui a eu la chance de s’envoler pour la Nouvelle-Orléans en 2019. C’est ce voyage et cette

expérience de groupe unique qui inspire l’univers de ce nouveau projet et enrichit son imaginaire musical à bien des égards.

Possibilité de dîner sur place.

Le Patio 23 Rue du Général Duchesne Sens

dernière mise à jour : 2022-06-21 par