Concert Garçon, la Note ! – Dirty Bootz Noé, 9 août 2022, Noé.

Concert Garçon, la Note ! – Dirty Bootz

Place de la Mairie – Espace couvert Rue de l’église Noé Yonne

2022-08-09 – 2022-08-09

Noé

Yonne

Noé

Dirty bootz est le projet solo de Geoffray AZNAR. Nourri au grunge, au punk des années 90 et aux grands classiques rock des années 60 et 70, il s’intéresse rapidement aux sonorités issues du blues de Skip James, Son House et bien d’autres références du country blues. Ces chanteurs guitaristes capables de se produire seuls l’impressionnent. La découverte de Seasick Steve, l’incontournable N.Young et Elliott Smith l’encourage à se lancer à son tour en créant son propre blues inspiré de ses nombreux coups de cœur musicaux.

En amateur éclairé de B.O. de films, il propose une musique taillée pour les amoureux des grands espaces et des duels au soleil. Dirty bootz pousse un hurlement sans âge, entre rage et mélancolie, capable de vous transporter dans un monde imaginaire où les chercheurs d’or s’enivrent sous la lune, où les poètes déchus attendent le dernier train, où les hors-la-loi s’affrontent autour d’un feu de camp. Depuis peu rejoint par Valentin Sanchez à la batterie, le duo met l’accent sur des morceaux plus punchy, approfondissant un style plus grunge and blues déjà exploré dans le premier EP Un projet neuf aux mélodies puissantes et aux voix rocailleuses, à découvrir en live, sur le net et sur disque.

Possibilité de restauration sur place, buvette.

+33 3 86 88 24 43

