Concert Garçon, la Note ! – Cafard Palace Sens, 19 août 2022, Sens.

Concert Garçon, la Note ! – Cafard Palace

19 Rue du Plat d’Étain Brasserie Le Plat d’Etain Sens Yonne Brasserie Le Plat d’Etain 19 Rue du Plat d’Étain

2022-08-19 – 2022-08-19

Cafard Palace est un duo Rock Garage qui sent bon l’atelier.

Un sauvage mélange de rock et de blues décoré de reverb qui aime la musique 60’s, les films de série B et les sièges en bakélite.

Buvette et restauration sur place.

Il est recommandé de réserver pour manger sur place.

+33 3 86 64 34 16

