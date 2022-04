CONCERT GANGSTAR FANFARE Bonnétable, 1 mai 2022, Bonnétable.

Originaire du Mans (72), la “Gangstar Fanfare” est composée du grand Vladimir à la guitare, voix, diabolos, Michael Dupont accompagné de sa grande basse, Maria De Lavegan et sa douce voix et son violon électrique, pour finir M. Lee derrière sa batterie sur son char sonorisé et décoré !!

Fanfare électrique véhiculée, Gangstar Fanfare sillonne les routes avec sa mobil’ car sonorisée !

Un peu swing, un peu chanson, un peu ska, le répertoire se fait tour à tour festif et entrainant.

Mené par les clowneries et les histoires du Russe Vladimir, ce spectacle musical ravira petits et grands !

Alors vous êtes prêts à swinguer lors du marché aux fleurs ?

Concerts à 14h30 et à 16h30

Gratuit

A l’occasion du Marché aux Fleurs la Gangstar Fanfare vous invite à swinguer !

