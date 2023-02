Concert, gala et Auction, 4 mars 2023, Castillon-la-Bataille .

Concert, gala et Auction

Castillon-la-Bataille Gironde

2023-03-04 17:00:00 – 2023-03-04

Castillon-la-Bataille

Gironde

Gala de charité : Plongez dans le patrimoine français, à travers la musique, le vin et l’art ; l’ “American Friends of the Organ” vous invite à un concert d’orgue par le prof. Pierre Méa de renommée mondiale,

Concert d’orgue par le prof. Pierre Mea organiste en chef de la cathédrale de Reims puis dîner et vente aux enchères caritative.

Les recettes du concert et de la vente aux enchères caritative financeront la construction d’un orgue à Castillon-la-Bataille, France.

Début du concert : 17h (ouverture des portes à 16h15)

Castillon-la-Bataille

