Concert – Gainsbourg & Miles – Grégory Ott Trio, Leopoldine HH & Matskat Haguenau

2022-02-22 20:30:00 – 2022-02-22 22:00:00

Haguenau Bas-Rhin

EUR Le Grégory Ott trio convoque Leopoldine HH et Matskat pour une célébration des années jazz de Serge Gainsbourg et du génie intemporel Miles Davis. Une soirée musicale ponctuée d’anecdotes inédites et insolites !

C’est en 1959, un soir d’été aux Etats-Unis, que Miles Davis se fait matraquer et arrêter par la police. 26 ans plus tard, en 1985, sort son 55ème et mythique album You’re under arrest, en référence à cette humiliation et à l’oppression ségrégationniste.

En 1987, Serge Gainsbourg, « pianiste de bar », signe son dernier opus également intitulé You’re under arrest en référence à cette icône absolue du jazz que fut Miles Davis.

Ces deux génies – pour qui le jazz aura été la terre nourricière de leur œuvre – s’éteignent en 1991, comme un signe du destin.

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.

Plus d’informations sur https://billetterie.relais-culturel-haguenau.com/

+33 3 88 90 68 43

