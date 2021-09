Concert Gahem la lua Garlin, 8 octobre 2021, Garlin.

Concert Gahem la lua 2021-10-08 – 2021-10-08

Garlin Pyrénées-Atlantiques Garlin

0 0 EUR Concert de Gahem la lua. D’horizons Méditerranéens, Nord-Américains, Gascons et Pyrénéens, ces quatre femmes sont résolues à jouer une musique éclectique sur les charpentes des danses traditionnelles immémoriales. Ces quatre musiciennes ont déjà parcouru des scènes diverses : elles se rejoignent maintenant pour une nouvelle création à quatre qui réunit les musiques actuelles avec la musique traditionnelle. Accordéon diatonique, violon, flûte et tambourin, guitare acoustique, basse électrique, et voix en polyphonie ; autant de force pour animer les pistes de bal trad et revendiquer la place de la femme et du vivre-ensemble dans ce monde.

+33 5 59 04 94 05

