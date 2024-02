Concert Gaëlle Alba Fougères, mercredi 28 février 2024.

Concert Gaëlle Alba Fougères Ille-et-Vilaine

Gaëlle Alba est une chanteuse guitariste, autrice-compositrice de chanson. Ses textes diffusent une poésie lumineuse et sensorielle. Sur scène elle s’encanaille désormais de nouveaux musiciens aux énergies limpides et vivantes. Un dialogue subtil entre le phrasé organique de la contrebasse et les harmonies habiles d’une guitare électrique tantôt espiègle, tantôt flamboyante. En mélodies envoûtantes, le chant vibre et nous frôle, laissant sur le fil de l’âme un doux frisson. Parfois on se laisse attraper et on plonge dans le mystère des océans ou dans l’œil des tempêtes, comme pour chercher dans les forces telluriques le remède à toute colère, ou à tout désir. Un tour de chant magnétique, onirique et vibrant. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 21:00:00

fin : 2024-02-28

18 Rue de Vitré

Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne

L’événement Concert Gaëlle Alba Fougères a été mis à jour le 2024-02-02 par OT FOUGERES