Concert Gabriel Lenoir Aucaleuc, 26 février 2022, Aucaleuc.

Concert Gabriel Lenoir Aucaleuc

2022-02-26 – 2022-02-26

Aucaleuc Côtes d’Armor Aucaleuc

De Passage : concert pour un violon voyageur.

De Passage évoque les musiciens qui circulent sur les routes, les musiques qui voyagent entre les générations, les mélodies qui semblent animées d’une vie propre, le violon qui mène la danse… jusqu’à danser lui-même.

Sur scène un homme, un violon, une voix.

On y entend des chansons et des histoires, des compositions personnelles et des airs traditionnels de Flandre, de Wallonie, d’Auvergne, du Poitou…

On s’y surprend à rêver, à laisser aller son envie de chanter, à avoir les pieds qui fourmillent.

Dans la lignée des violoneux qui jouaient pour la danse ou les veillées, Gabriel Lenoir, au passage, nous transmet son amour des musiques de tradition orale.

conservatoire.dinan@dinan-agglomeration.fr +33 2 96 39 06 04

Aucaleuc

