Dimanche 15 avril 2018 à 15h, Concert Gabriel Fauré par l’ensemble vocal Ephémères en l’église Saint Marceau à Orléans. Ce concert est organisé au profit de l’association France Parkinson du Loiret. Il s’inscrit dans les journées mondiales Parkinson de 2018. Libre participation.

Entrée libre

