Ferme d'en Haut, le vendredi 3 décembre à 21:00

**Furieux Ferdinand, un comédien slameur, un guitariste saltimbanque, un batteur artisan, un claviériste cosmonaute.** Une rencontre du 4ème type, jonglant avec les étiquettes et les syllabes. Le slam flirte avec la chanson, le jazz avec le rock, le rap avec la fusion. Tour à tour électrique et intimiste, une traversée puissante en équilibre instable, vers un ailleurs jouissif… Réservations au 03 20 61 01 46

Tarifs : 8 et 5 €, sur présentation du pass sanitaire

Furieux Ferdinand en concert à la Ferme d'en Haut le vendredi 3 décembre 2021 à 21h
Ferme d'en Haut
268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d'Ascq
Villeneuve-d'Ascq

2021-12-03T21:00:00 2021-12-03T23:00:00

