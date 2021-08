Reigny Reigny Cher, Reigny Concert FUR Reigny Reigny Catégories d’évènement: Cher

Reigny

Concert FUR Reigny, 27 août 2021, Reigny. Concert FUR 2021-08-27 – 2021-08-27

Reigny Cher Reigny Concert FUR à 20h30: F.U.R allie la puissance rock, post Punk, les ambiances aériennes de la pop ou de l’électro ainsi que des grouves empruntés au funk. Peu importe le style du moment qu’il associe l’énergie à une mélodie accrocheuse, F.U.R doit être ce moment où la rage devient salutaire et positive…possibilité de se restaurer sur place à partir de 19h planche apéro (10€) et assiette gourmande (5€) : réservation conseillée au 06 79 55 90 59

