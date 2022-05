CONCERT FUNNY VIBES Saint-Michel-Chef-Chef Saint-Michel-Chef-Chef Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Michel-Chef-Chef

CONCERT FUNNY VIBES Saint-Michel-Chef-Chef, 28 août 2022, Saint-Michel-Chef-Chef. CONCERT FUNNY VIBES Bourg de Saint Michel Boulevard de l’Océan Saint-Michel-Chef-Chef

2022-08-28 – 2022-08-28 Bourg de Saint Michel Boulevard de l’Océan

Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique Les Funny Vibes vont vous faire danser avec leur musique soul et funky ! Une belle façon de finir la saison ! Bourg de Saint Michel Boulevard de l’Océan Saint-Michel-Chef-Chef

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Michel-Chef-Chef Autres Lieu Saint-Michel-Chef-Chef Adresse Bourg de Saint Michel Boulevard de l'Océan Ville Saint-Michel-Chef-Chef lieuville Bourg de Saint Michel Boulevard de l'Océan Saint-Michel-Chef-Chef Departement Loire-Atlantique

CONCERT FUNNY VIBES Saint-Michel-Chef-Chef 2022-08-28 was last modified: by CONCERT FUNNY VIBES Saint-Michel-Chef-Chef Saint-Michel-Chef-Chef 28 août 2022 Loire-Atlantique Saint-Michel-Chef-Chef

Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique