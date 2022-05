Concert Funny Funky

Les Funny Funky sont de retour au Pub du Rempart pour un concert Jazz, Funk et surtout Fun ! nNous avons hâte de vous retrouvez autour d'une planche, d'un cocktail ou d'une bière de notre sélection. nAccès libre, nRéservation au 03 85 51 10 56

