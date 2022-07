Concert Funkindustry Brumath Brumath Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Brumath

Concert Funkindustry Brumath, 5 août 2022, Brumath. Concert Funkindustry

Cour du Château Brumath Bas-Rhin Office de tourisme de Haguenau

2022-08-05 – 2022-08-05 Brumath

Bas-Rhin Brumath Le groupe français Funkindustry puise sa vitalité dans la variété et la mixité de la musique afro américaine du XXème siècle. Alliant avec saveur les gimmicks bruts et entraînants du funk, avec les mélodies suaves du R’n’B, en piochant dans la sensualité de la musique jazz-funk, Funkindustry n’a qu’une ligne directrice : le groove !

Restauration par foods trucks à partir de 19h – concert à 20h. Le chanteur violoniste Matskat, espiègle rêveur, connaît les secrets d’un langage improvisé propre à traduire les élans de l’âme. De l’humour toujours et de l’émotion dans cette voix primitive qui sait s’affranchir du poids des mots et qu’on nomme le scat ! +33 3 88 51 02 04 Le groupe français Funkindustry puise sa vitalité dans la variété et la mixité de la musique afro américaine du XXème siècle. Alliant avec saveur les gimmicks bruts et entraînants du funk, avec les mélodies suaves du R’n’B, en piochant dans la sensualité de la musique jazz-funk, Funkindustry n’a qu’une ligne directrice : le groove !

Restauration par foods trucks à partir de 19h – concert à 20h. Brumath

dernière mise à jour : 2022-06-30 par Office de tourisme de Haguenau

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Brumath Autres Lieu Brumath Adresse Cour du Château Brumath Bas-Rhin Office de tourisme de Haguenau Ville Brumath lieuville Brumath Departement Bas-Rhin

Brumath Brumath Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brumath/

Concert Funkindustry Brumath 2022-08-05 was last modified: by Concert Funkindustry Brumath Brumath 5 août 2022 Cour du Château Brumath Bas-Rhin Office de tourisme de Haguenau

Brumath Bas-Rhin