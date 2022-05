Concert : Full Moon Electr’eau DJ french candy Étoile-sur-Rhône Étoile-sur-Rhône Catégories d’évènement: Drôme

Étoile-sur-Rhône Drôme A l’occasion de la Full Moon du mois de Mai, venez découvrir le show des French Candy et de leur co-producteur DJOSH pour l’avant-première de leur album “Dreams Comme True” qui sortira le vendredi 20 mai. etoilepark26@gmail.com +33 7 83 15 44 81 http://etoilepark26.fr/ Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône

