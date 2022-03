Concert “Fugues et caprices” – Orchestre Baroque de l’Essonne Chilly-Mazarin Chilly-Mazarin Catégories d’évènement: Chilly-Mazarin

Essonne

Concert "Fugues et caprices" – Orchestre Baroque de l'Essonne Chilly-Mazarin, 20 mars 2022

2022-03-20 17:00:00 – 2022-03-20 18:30:00
Place de l'Eglise Eglise Saint-Etienne

Chilly-Mazarin Essonne Chilly-Mazarin Concert “Fugues et Caprices”, Musiques françaises du 17ème siècle.

Charpentier, Du Mont, Couperin et Roberday par l’Orchestre Baroque de l’Essonne. culture@ville-chilly-mazarin.fr +33 1 69 10 37 77 https://www.ville-chilly-mazarin.fr/ Place de l’Eglise Eglise Saint-Etienne Chilly-Mazarin

