Concert front de mer : Zacharie Defaut Band, 3 août 2022, .

Concert front de mer : Zacharie Defaut Band



2022-08-03 – 2022-08-03

Scènes d’été itinérantes de la Gironde.

Ce groupe Blues-Rock aux couleurs « vintage » et authentiques suit la lignée de Jimi Hendrix, d’un John Mayer; les musiciens se plaisent à transpirer un Blues parfois puissant et saturé, mais parfois plus Motown Soul.

