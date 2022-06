Concert front de mer : Squad Surf Club

Concert front de mer : Squad Surf Club, 13 août 2022, . Concert front de mer : Squad Surf Club



2022-08-13 – 2022-08-13 SQUAD, c’est l’union de quatre équipiers aux mains aguisées. SURF, parce que la reverb et la vitesse y font bon ménage depuis longtemps., CLUB, pour vous inviter à rejoindre l’aventure, l’esprit d’équipe, c’est important ! SQUAD, c’est l’union de quatre équipiers aux mains aguisées. SURF, parce que la reverb et la vitesse y font bon ménage depuis longtemps., CLUB, pour vous inviter à rejoindre l’aventure, l’esprit d’équipe, c’est important ! SQUAD, c’est l’union de quatre équipiers aux mains aguisées. SURF, parce que la reverb et la vitesse y font bon ménage depuis longtemps., CLUB, pour vous inviter à rejoindre l’aventure, l’esprit d’équipe, c’est important ! Louis Blaizeau dernière mise à jour : 2022-06-19 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville