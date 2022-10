Concert : From swing with love Lambesc Lambesc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Bouches-du-Rhne Le Groupe Vocal Swing VOICE GANG, fondé à Bouc Bel Air, réunit 20 choristes et quatre musiciens professionnels pour swinguer au rythme des grands standards du jazz, tout en faisant quelques incursions dans d’autres univers musicaux tels que le blues ou la chanson française mais toujours habillés de Swing.

Le répertoire éclectique de VOICE GANG lui permet de conquérir tous les publics avec des standards en anglais comme Song for my father, Blue Moon, Sunny, du blues avec Nina Simone comme I want a little sugar in my bowl, des reprises en français de Walt Disney comme Le Livre de la Jungle et des incursions dans la chanson italienne comme le Bella Ciao.

Le groupe est dirigé par Corinne Van Gysel, chanteuse, musicienne et arrangeuse de talent, qui est accompagnée d’un trio de musiciens de jazz : Franck Lamiot au piano, Jean-François Merlin à la contrebasse et Arthur Billès à la batterie, qui savent transmettre avec dynamisme toute la pétulance du Swing !



Spectacle offert dans le cadre des « Tournées Intercommunales » par la Métropole Aix-Marseille-Provence Le Groupe Vocal Swing VOICE GANG, fondé à Bouc Bel Air, réunit 20 choristes et quatre musiciens professionnels pour swinguer au rythme des grands standards du jazz. +33 4 42 17 00 63

