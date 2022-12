Concert : Frohlocket, réjouissances de la Nativité Stutzheim-Offenheim Stutzheim-Offenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Concert : Frohlocket, réjouissances de la Nativité
18 décembre 2022
1 rue de la Mairie Stutzheim-Offenheim

2022-12-18 16:00:00 – 2022-12-18 18:00:00

Bas-Rhin 0 EUR Pour une froide nuit d’hiver, une rose est miraculeusement éclose dans la simplicité et l’humilité d’une étable ; porteuse d’espoir pour toute l’humanité, cette petite fleur fragile nous appelle toutes et tous à la réjouissance ! Ce programme explore la sagesse de la mère, la naissance du nouveau-né, la beauté de la nuit et la joie réconfortante du mystère de Noël. De Palestrina à Poulenc, il voyage de la musique ancienne au XXème siècle en traversant le romantisme allemand et la musique traditionnelle. +33 3 88 69 61 01 Stutzheim-Offenheim

