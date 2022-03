CONCERT – FRIDAY BLUES – LOWLAND BROTHERS + THE FREAKY BUDS Terville, 1 avril 2022, Terville.

CONCERT – FRIDAY BLUES – LOWLAND BROTHERS + THE FREAKY BUDS Le 112 112 Route de Verdun Terville

2022-04-01 19:30:00 19:30:00 – 2022-04-01 Le 112 112 Route de Verdun

Terville Moselle Terville

15 EUR

“Après des années au service du blues millésimé, le chanteur-guitariste Nico Duportal explore la country-soul avec un nouveau groupe, les Lowland Brothers. Des musiques anciennes et enracinées, que le groupe régénère et fait décoller par la grâce d’une production envoûtante. Le meilleur album américain de l’année est français !

Aux États-Unis, il existe une route qui ne figure sur aucune carte. Elle traverse des contrées sans frontières qui s’appellent blues, country, soul, folk, gospel, rock’n’roll… C’est la route éternelle et sans fin que faute de mieux on appelle americana. Elle peut même se découvrir à distance. Le chanteur et guitariste français Nico Duportal l’a prise il y a déjà longtemps, par le Sud, le blues à danser de la Louisiane, le rhythm’n’blues 50’s endiablé, avec la contrebasse qui claque et les cuivres qui suent à grosses gouttes. Avec sa six cordes (à sauter) et son groupe les Rhythm Dudes, Nico Duportal fut un fougueux phénomène du genre.

Aujourd’hui, il avance. Sur la même route mais vers une autre destination. Pas que le blues millésimé soit une impasse – Nico Duportal continue d’ailleurs à en jouer dans le groupe de l’honorable vétéran Benoît Blue Boy. Mais depuis une poignée d’années, il était titillé par une envie d’autre chose : une musique plus personnelle, moins référencée, une forme de mise à nu qui passe par la composition, l’écriture de chansons.

En 2019, il annonçait cette nouvelle direction avec un groupe de transition, Nico Duportal & The Sparks. Et la confirme magnifiquement aujourd’hui avec les Lowland Brothers, qui est plus que son nouveau groupe. Max Genouel, Fabrice Bessouat, Hugo Deviers, Damien Cornelis et donc Nico Duportal : cinq frères d’âme, réunis par l’amitié, l’amour de la soul sixties et des productions chatoyantes.

Ce disque est soft et love, plus intemporel que rétro. Il a le parfum d’un dimanche matin languide dans une petite ville sudiste. On rêverait de l’écouter au bout de la route, au bord du Pacifique en regardant le coucher de soleil. Faute d’y être, on l’écoute en dodelinant doucement de la tête, ou en la posant sur l’épaule de l’être aimé.

Enregistré en une dizaine de jours au Garage Hermétique près de Nantes, ce premier album des Lowland Brothers est une affaire d’esthètes, de musiciens qui savent construire des écrins pour les chansons et la voix sensible de Nico Duportal. A la fin de High And Lonesome, le dernier morceau de l’album, vous entendrez l’écho et vous souviendrez d’une route.

Le groupe n’est plus dessus : il a décollé.”

+33 3 82 88 82 88 http://www.le112.com/

Le 112 112 Route de Verdun Terville

dernière mise à jour : 2022-03-18 par