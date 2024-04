Concert Frères de Loin Cercle des Travailleurs Brocas, vendredi 17 mai 2024.

Concert Frères de Loin Cercle des Travailleurs Brocas Landes

Les frères de loin sont deux chanteurs multi-instrumentistes (guitare, harmonica, contrebasse, mandoline), amis d’enfance bercés par le blues et le jazz, ils se produisent depuis plusieurs années sur les scènes françaises et internationales.

Ce duo revisite les différentes couleurs de l’univers de la musique afro-américaine (blues, jazz, funk, new-orleans…) ainsi que de la musique ensoleillée des Caraïbes (reggae, calypso, cubain…).

L’énergie générée par leur enthousiasme et leur complicité ne vous laisserons pas indifférents! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 20:30:00

fin : 2024-05-17

Cercle des Travailleurs 619 Rue des Forgerons

Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine brocas.cercle@laposte.net

