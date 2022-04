Concert – French Fuse Vogelgrun Vogelgrun Catégories d’évènement: 68600

Vogelgrun

Concert – French Fuse Vogelgrun, 25 juin 2022, Vogelgrun. Concert – French Fuse Vogelgrun

2022-06-25 – 2022-06-25

Vogelgrun 68600 Vogelgrun EUR Duo de musiciens de musique électronique du courant French Touch. En 2017 ils participent à l’émission «La France a un incroyable talent » et connaissent le succès grâce à un mix des titres les plus connus du groupe Daft Punk. Dès 10 ans +33 3 89 71 94 31 Duo de musiciens de musique électronique du courant French Touch. En 2017 ils participent à l’émission «La France a un incroyable talent » et connaissent le succès grâce à un mix des titres les plus connus du groupe Daft Punk. Dès 10 ans Vogelgrun

dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Catégories d’évènement: 68600, Vogelgrun Autres Lieu Vogelgrun Adresse Ville Vogelgrun lieuville Vogelgrun Departement 68600

Vogelgrun Vogelgrun 68600 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vogelgrun/

Concert – French Fuse Vogelgrun 2022-06-25 was last modified: by Concert – French Fuse Vogelgrun Vogelgrun 25 juin 2022 68600 Vogelgrun

Vogelgrun 68600