CONCERT FRENCH CONNEXION – LES FANTAISIES AU JARDIN VALENTIN HUGO Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer Catégorie d’évènement: Boulogne-sur-Mer

CONCERT FRENCH CONNEXION – LES FANTAISIES AU JARDIN VALENTIN HUGO Boulogne-sur-Mer, 10 juillet 2022, Boulogne-sur-Mer. CONCERT FRENCH CONNEXION – LES FANTAISIES AU JARDIN VALENTIN HUGO Rue Guyale Boulogne-sur-Mer

2022-07-10 – 2022-07-10

Rue Guyale Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais Boulogne-sur-Mer La saison débute avec French Connexion, un quatuor de reprises spécialisé dans le chanson française. Les concerts ont lieu de 16h00 à 17h00 dans le jardin Valentine Hugo, rue Guyale, au sein de la ville fortifiée. +33 3 21 87 73 05 http://www.ville-boulone-sur-mer.fr/ La saison débute avec French Connexion, un quatuor de reprises spécialisé dans le chanson française. Les concerts ont lieu de 16h00 à 17h00 dans le jardin Valentine Hugo, rue Guyale, au sein de la ville fortifiée. Rue Guyale Boulogne-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégorie d’évènement: Boulogne-sur-Mer Autres Lieu Boulogne-sur-Mer Adresse Rue Guyale Ville Boulogne-sur-Mer lieuville Rue Guyale Boulogne-sur-Mer

CONCERT FRENCH CONNEXION – LES FANTAISIES AU JARDIN VALENTIN HUGO Boulogne-sur-Mer 2022-07-10 was last modified: by CONCERT FRENCH CONNEXION – LES FANTAISIES AU JARDIN VALENTIN HUGO Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 10 juillet 2022

Boulogne-sur-Mer