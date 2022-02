Concert : French 79 Brest, 3 mars 2022, Brest.

Brest Finistère

Simon Henner possède plusieurs cordes à son arc. Bête de scène avec son groupe Nasser, insaisissable sorcier pour le très prometteur groupe Husbands, l’artiste se lance en solo dans une aventure électronique et donne naissance au projet French 79.

Avec un nom qui fait référence à un cocktail new-yorkais, la musique de ce marseillais déborde de fraîcheur et de sensualité. Grandement influencé par l’école allemande, French 79 nous fait planer sur de l’électro pop, rythmé par des envolées de synthé et des beats qui s’entremêlent à la manière de Nasser. Après un premier opus Olympic qui lui ouvre les portes de l’international, il revient en 2019 avec Joshua, un album riche et abouti, inspiré de son adolescence, qui prouve, une fois de plus, que French 79 règne en maître en matière de french touch marseillaise.

Tarifs :

-Abonné.e 16€ en prévente (+frais), 19€ sur place

-Plein tarif 22€ en prévente (+frais), 25€ sur place

-Tarif réduit 19€ en prévente (+frais), 22€ sur place

Production La Carène

Ouverture des portes à 20h30.

contact@lacarene.fr +33 2 98 46 66 00 https://www.lacarene.fr/FRENCH-79.html

