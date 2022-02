CONCERT : FREEBIRDS REVIVAL Vigneulles-lès-Hattonchâtel Vigneulles-lès-Hattonchâtel Catégories d’évènement: Meuse

CONCERT : FREEBIRDS REVIVAL
Bar-restaurant La Maraude 50 rue Raymond Poincaré Vigneulles-lès-Hattonchâtel
2022-03-05 21:00:00

Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse Vigneulles-lès-Hattonchâtel Le groupe messin jouera des reprises des plus grands groupes pop-rock des 60’s aux 80’s (Stones, Police, Beatles, Dire Straits, Led Zeppelin, Pink Floyd, Eagles, Status Quo etc …). Restauration sur réservation. Date limite de réservation le 5 mars 2022. +33 3 29 90 80 46 Libre de droits

