concert Frédéric Bobin Pertuis, 4 mars 2023, Pertuis .

concert Frédéric Bobin

51 avenue de la Liberté le-51 Pertuis Vaucluse le-51 51 avenue de la Liberté

2023-03-04 – 2023-03-04

le-51 51 avenue de la Liberté

Pertuis

Vaucluse

EUR 12 Frédéric Bobin sillonne depuis une quinzaine d’années les routes de France et d’ailleurs pour chanter ses folksongs humanistes. Des chansons tantôt intimes tantôt sociales qui prennent leur source autant chez Souchon et Lavilliers que chez Dylan et Springsteen.

Il s’est produit en 1ère partie d’artistes prestigieux et dans des salles parisiennes mythiques, telles que La Cigale, Le Trianon et récemment L’Olympia, invité par Gauvain Sers.

Sur scène, dans une formule intimiste, Bobin revisite avec élégance et intensité ses trois albums : Singapour, Le Premier Homme et Les Larmes d’Or.

concert chanson française actuelle avec Frédéric Bobin, auteur-compositeur-interprète / voix, guitare folk, guitare électrique

le-51 51 avenue de la Liberté Pertuis

dernière mise à jour : 2023-01-13 par