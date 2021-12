[Concert] Freak Cabaret Dieppe, 1 avril 2022, Dieppe.

[Concert] Freak Cabaret Quai Bérigny Dieppe Scène Nationale Dieppe

2022-04-01 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-01 21:30:00 21:30:00 Quai Bérigny Dieppe Scène Nationale

Dieppe Seine-Maritime

Elles nous viennent d’Ukraine et ont fréquenté le diable autant que les anges…

Avec Vlad Troitskyi, les Dakh Daughters ont mis en scène un cabaret apocalyptique où s’entrechoquent dans un spectacle polyphonique surpuissant des textes de Losip Brodski, Charles Bukowski, William Shakespeare, Taras Chevtchenko, Alexandre Vedensky… et les chants et récits immémoriaux que la compagnie a collectés dans les villages reculés des Carpates. Les Dakh Daughters expriment avec puissance et humanité le besoin de liberté des citoyen.ne.s d’un monde en mutation, dans lequel le devoir de révolte fédère actes et pensées et s’oppose à l’amertume de la résignation. Un étonnant voyage fait de frissons, de beauté et de colère dans un concert punk construit comme un poème. Musicalement, le groupe se permet toutes les fantaisies, comme mélanger du rap chanté en français avec des mélodies traditionnelles ukrainiennes et des rythmes orientaux à la darbouka. Les changements de rythmes et d’ambiances s’enchaînent à une vitesse inhabituelle. Un concentré d’énergie !

« L’un des spectacles les plus déjantés qu’il nous ait été donné de voir (…) Si fin, si intelligent qu’on en goberait les mouches. Inratable. » Télérama Sortir

