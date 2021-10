Èvres Èvres Èvres, Meuse CONCERT : FRASIAK Èvres Èvres Catégories d’évènement: Èvres

Meuse

CONCERT : FRASIAK Èvres, 21 novembre 2021, Èvres. CONCERT : FRASIAK 2021-11-21 15:30:00 15:30:00 – 2021-11-21 Espace culturel Anes Art’gonne Chemin de Brouenne

Èvres Meuse Èvres 0 EUR Originaire des Ardennes, Éric Frasiak grandit en écoutant Lavilliers, Beranger, Neil Young, Bruce Springsteen, Pink Floyd ou Genesis… Nourri de tous ces styles, il gardera toujours ce goût de l’éclectisme musical dans ses compositions. +33 3 29 70 60 84 http://anesartgonne.free.fr/crbst_49.html Olivier COIFFARD dernière mise à jour : 2021-10-15 par

