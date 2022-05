Concert : Franglish, 10 novembre 2022, .

Concert : Franglish

2022-11-10 20:00:00 – 2022-11-10

En 2019, Franglish s’est imposé comme LA révélation de l’année avec Monsieur, certifié disque de platine. Deux ans auparavant, il sortait son premier EP digital Signature, une pop urbaine inspirée des cultures africaines et américaines, qu’il a présenté au public à travers la France lors des premières parties de la tournée G20 TOUR de Dadju. S’en est suivi la sortie d’un autre album, agrémenté d’une série de featuring plus déments les uns que les autres avec Aya Nakamura, Fally Ipupa, Hamza ou encore Tyga. Aujourd’hui, il poursuit son ascension et vous donne rendez-vous avec le Vibe Tour II. C’est sur scène, avec sa vibe et ses gimmicks, que Franglish montre toute l’étendue de son talent. Let’s get it !

Concert [Hip-hop], le jeudi 10 novembre 2022 à 20h00 au Tetris.

En 2019, Franglish s’est imposé comme LA révélation de l’année avec Monsieur, certifié disque de platine. Deux ans auparavant, il sortait son premier EP digital Signature, une pop urbaine inspirée des cultures africaines et américaines, qu’il a…

En 2019, Franglish s’est imposé comme LA révélation de l’année avec Monsieur, certifié disque de platine. Deux ans auparavant, il sortait son premier EP digital Signature, une pop urbaine inspirée des cultures africaines et américaines, qu’il a présenté au public à travers la France lors des premières parties de la tournée G20 TOUR de Dadju. S’en est suivi la sortie d’un autre album, agrémenté d’une série de featuring plus déments les uns que les autres avec Aya Nakamura, Fally Ipupa, Hamza ou encore Tyga. Aujourd’hui, il poursuit son ascension et vous donne rendez-vous avec le Vibe Tour II. C’est sur scène, avec sa vibe et ses gimmicks, que Franglish montre toute l’étendue de son talent. Let’s get it !

Concert [Hip-hop], le jeudi 10 novembre 2022 à 20h00 au Tetris.

dernière mise à jour : 2022-03-18 par