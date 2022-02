Concert : François Staal Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier Haute-Marne Saint-Dizier François Staal, auteur compositeur interprète dans la veine des rockeurs à texte, cultive un univers de chanson rock, française, poétique, hors des sentiers battus et en prise avec le contemporain, un univers proche de celui de Nick Cave, Bashung, Manset avec des réminiscences de Pink Floyd ou Dominique A. Un voyage rock, large, puissant, poétique et « classieux » comme aimait à le dire Gainsbourg. A 20h30. https://www.billetweb.fr/francois-staal-release-party-grand-est-st-dizier François Staal, auteur compositeur interprète dans la veine des rockeurs à texte, cultive un univers de chanson rock, française, poétique, hors des sentiers battus et en prise avec le contemporain, un univers proche de celui de Nick Cave, Bashung, Manset avec des réminiscences de Pink Floyd ou Dominique A. Théâtre de Saint-Dizier 1 Place Aristide Briand Saint-Dizier

