Concert – Franck & Damien Seignosse, 31 juillet 2021, Seignosse.

Concert – Franck & Damien 2021-07-31 18:00:00 – 2021-07-31 00:00:00 Les Terrasses du Tube Arènes des Bourdaines

Seignosse Landes

Concert : Franck & Damien

Les Terrasses du Tube à Seignosse Océan.

Présentation du groupe :

Alliance idéale entre une voix, celle chaleureuse et ensorcelante de Franck, une guitare slide aux accents venus d’ailleurs et de percussions chaudes et dynamiques, instruments étourdissants dans les mains de Damien, le duo nous embarque pour un voyage sonore aux contours délicats, une balade fantasmée sur les routes d’un Ouest Américain indiscipliné et complexe, sauvage et épris de liberté.

Ouverture des Terrasses à 18h ; concert en extérieur à 20h45.

Entrée gratuite.

Sur place : tapas, pan’péros (paniers apéritifs), bar.

Respect de normes sanitaires en vigueur.

Entrée gratuite. Les Terrasses du Tube à Seignosse Océan.

Concert : Franck & Damien

Les Terrasses du Tube à Seignosse Océan.

Présentation du groupe :

Alliance idéale entre une voix, celle chaleureuse et ensorcelante de Franck, une guitare slide aux accents venus d’ailleurs et de percussions chaudes et dynamiques, instruments étourdissants dans les mains de Damien, le duo nous embarque pour un voyage sonore aux contours délicats, une balade fantasmée sur les routes d’un Ouest Américain indiscipliné et complexe, sauvage et épris de liberté.

Ouverture des Terrasses à 18h ; concert en extérieur à 20h45.

Entrée gratuite.

Sur place : tapas, pan’péros (paniers apéritifs), bar.

Respect de normes sanitaires en vigueur.

Le Tube Les Bourdaines

dernière mise à jour : 2021-07-24 par