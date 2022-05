Concert Francie Weil Ault, 3 juin 2022, Ault.

Concert Francie Weil Ault

2022-06-03 – 2022-06-03

Ault Somme

Francis Weill, auteur compositeur interprète.

Dérision, humour, causticité, profondeur, poésie, servis par une richesse musicale d’une grande variété, nous emmènent aux quatre coins de la planète tout en stigmatisant sans complaisance, mais sans méchanceté les absurdités de notre société.

Hommages subtils, au passage, à Georges Brassens ; certains pensent aussi que Renaud, Bobby Lapointe, Boris Vian ou Graeme Allwright ne sont jamais bien loin non plus.

Clins d’œil éclectiques au jazz et à la java, mais aussi aux rythmes et musiques d’ailleurs tout comme celles de tradition française avec un zeste de manouche et même, il fallait l’oser, un fabuleux rockabilly breton … et houblonneux. Mystère !

Un moment inoubliable et agréable sans concession mais toujours dans la bonne humeur. Unique et incontournable !!

Francis Weill propose un répertoire original avec ses propres compositions ainsi qu’un répertoire de reprises de Georges Brassens.

+33 6 81 96 45 31

Ault

