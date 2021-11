Concert « Foutez-nous la Paix ! » Café Grenouille – Le Bocal, 20 novembre 2021, Langeac.

Café Grenouille – Le Bocal, le samedi 20 novembre à 20:30

La Cabane sur Scène, c’est un groupe de chansonnier.ères du Langeadois, composé de Valérie, Iris et Jean Louis. Leur concert « Foutez-nous la Paix ! » évoque les guerres et leur impact sur les peuples, en particulier sur les femmes, les enfants, les familles…C’est une approche musicale historique et engagée, qui a pour vocation de réveiller nos mémoires. Le trio, qui s’accompagne d’une guitare et d’un accordéon diatonique, avec parfois du mime dansé, reprend des chansons françaises du répertoire (Anne Sylvestre, Georges Brassens, Francis Lemarque, Barbara, Renaud, Francis Blanche, Stéphane Cadé, etc.) et quelques compositions de Jean-Louis.

Libre, sur adhésion à l’association

Café Grenouille – Le Bocal Langeac, Place de la Halle Langeac Haute-Loire



2021-11-20T20:30:00 2021-11-20T22:00:00