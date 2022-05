Concert Fosse, 21 mai 2022, .

Concert Fosse

2022-05-21 – 2022-05-21

Composé à deux têtes (Kitso et Louis Gaumeton), mais enregistré quatre, De Vous Un Rêve, premier EP de FOSSE, met en exergue une voix, grave et nette, et des textes qui naviguent librement entre réalisme et sur-réalisme. Si dans certains mots une même racine peut donner naissance à une polysémie qui onfine à l’opposition, dans la musique de FOSSE, la base pop-rock entendue dans le morceau homonyme « De Vous Un Rêve » subit au cours des quatre morceaux des variations épatantes, qui vont jusqu’à nous glisser dans des atmosphères électroniques optimistes, comme dans « En Ligne », ou dans le morceau phare « Gourou des Insectes Amphibies ». Invariant du disque, le chant, et parfois le doux parler, de Kitso (chanteur, guitariste, et auteur), surplombe et donne un relief aux compositions – relief sonore certes, mais aussi narratif, quand les promesses oniriques du titre de l’EP nous conduisons sur les hauteurs d’Étretat ou dans la ville portuaire de Valparaiso. Cinq morceaux aux multiples aspects, aux arrangements pluriels, aux ambiances hybrides, qui sont comme des petits voyages dans des paysages littéraires et musicaux.

En première partie Stéphane Auvray, qui nous fera écouter ses compositions française folk originales.

Un avant goût: https://www.youtube.com/watch?v=TTMClg5D69Y

