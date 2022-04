Concert : For Your Own Good! Pan Piper Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Concert : For Your Own Good! Pan Piper Paris, 11 avril 2022, Paris. Concert For Your Own Good, en partenariat avec Jammin’Juan le 11 avril prochain Pan Piper Paris !

Date et horaire exacts : Le lundi 11 avril 2022

de 20h30 à 22h30

payant Tarif réduit : 13 EUR Tarif plein : 18 EUR Le trio “ForYourOwnGood!” du turbulent pianiste Christophe Imbs revient -après un premier album qui faisait « voler en éclat les figures imposées du trio jazz » (HiKO) – avec un nouveau répertoire et un nouveau disque à paraître en 2022. Composée de musiciens engagés, très créatifs et sans barrières (dont Anne Paceo, la batteuse aux « 3 Victoires du Jazz »), l’équipe que Christophe Imbs a réunie autour de sa musique est peu frileuse à l’idée de se frotter aux esthétiques très larges qui constituent son univers musical. « Une liberté et une sincérité désarmantes. » (Veneranda Paladino, DNA) Équipé d’instruments acoustiques branchés à des effets électriques et électroniques en tous genres, le projet se développe autour d’un son brut et dense, plein et actuel, qui développe une musique personnelle et intense qui se joue des frontières et des styles… Le trio est augmenté de Julien Lourau, le « vaillant gladiateur du saxophone ténor » français, pour ces dernières aventures… Christophe Imbs : piano, effets, compositions Joan Eche-Puig : contrebasse Anne Paceo : batterie Julien Lourau : saxophone ténor, effets Pan Piper Paris 4 Impasse Lamier Paris 75011

2 : Philippe Auguste (Paris) (105m) 71 : Philippe Auguste (Paris) (105m)

