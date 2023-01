[Concert] For The Hackers Petit-Caux Petit-Caux Petit-Caux Catégories d’Évènement: 76370

[Concert] For The Hackers
Salle Scène en Mer, Petit-Caux
2023-02-11

Rendez-vous avec le groupe de pop, rock, électro de la région dieppoise pour enflammer votre soirée ! « Né il y a plusieurs années dans les couloirs du lycée, le projet des cinq Normands est aujourd'hui arrivé à maturité. Avec ce premier album (septembre 2023), le groupe For The Hackers nous propose un univers dense, cohérent et addictif. Une humanité à fleur de peau. Une douceur insolente, qui vient bousculer la scène française sans y prêter gare, servie par une présence en concert d'une intensité rare. » Le duo pop bordelais Granny Smith assurera la première partie du concert. → Réservation conseillée sur le site de la Mairie de Petit-Caux : https://mairie-petit-caux.notre-billetterie.fr/billets?spec=18

