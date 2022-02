[Concert] For The Hackers Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Dieppe Seine-Maritime Ces artistes indépendants originaires de Dieppe en Normandie évoquent des sujets qui nous touchent droit au coeur parce qu’il nous concernent tous.

Si ces diables de musiciens ont la capacité de nous émouvoir, ils ont aussi celle de nous faire danser comme des fous.

lbiville@sydempad.fr +33 2 32 14 44 58 https://www.dieppeconservatoire.fr/

