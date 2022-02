Concert folks, au Château de Viven Viven, 6 février 2022, Viven.

Concert folks, au Château de Viven Château 921 chemin du château Viven

2022-02-06 16:30:00 – 2022-02-06

Viven Pyrénées-Atlantiques Viven

12 12 EUR Le Pingouin Alternatif d’Arthez-de-Béarn délocalise sa scène musicale et promet de terminer le week-end tout en douceur dans un cadre de rêve.

Le patron du Pingouin Alternatif, Mathieu Turon, poursuit son ambition d’en mettre plein les oreilles et les yeux. Scène folk, dans un décor de rêve : le château de Viven. Raoul Vignal et Caoilfhionn Rose apporteront un peu de chaleur et envoûteront le public pour réchauffer des week-ends un peu trop frais.

D’abord, l’artiste lyonnais Raoul Vignal offrira un duo folk de batterie – guitare pour un moment tout en douceur. N’est-ce pas tout l’art de la musique folk ?

Dans la lignée folk, la chanteuse anglaise Caoilfhionn Rose vient spécialement de Manchester dans l’alcôve du château béarnais pour ce concert.

+33 6 86 48 60 97

Château 921 chemin du château Viven

