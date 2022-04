CONCERT FOLKLORE KHUKH MONGOL Lachaussée Lachaussée Catégories d’évènement: Lachaussée

Meuse

CONCERT FOLKLORE KHUKH MONGOL Lachaussée, 18 juin 2022, Lachaussée. CONCERT FOLKLORE KHUKH MONGOL La Grange Théâtre 6 rue de Riauvaux Lachaussée

2022-06-18 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-18 La Grange Théâtre 6 rue de Riauvaux

Lachaussée Meuse Lachaussée Khukh Mongol, signifie le bleu Mongol, se référant à la richesse et la profondeur de cette couleur dans leur ciel patrie, où près de 300 jours par an il est clair et bleu. Une musique, des chants qui nous emportent et nous font rêver des vastes espaces de la Mongolie. La chanteuse est l’une des trois seules femmes en Mongolie qui maîtrise l’Hoeoemii, une technique de chant de gorge : remarquable ! Des interventions, des danses aux masques sacrées donnent encore plus de la profondeur au spectacle. Une rencontre avec les descendants de Gengis Khan à ne pas manquer ! La soirée se prolongera avec un repas mongol, sur réservation seulement (13 €, et pour les moins de 12 ans 7€). contact@theatre-tangente-vardar.com +33 6 85 74 96 42 https://www.lagrange-theatre.org/ La Grange Théâtre 6 rue de Riauvaux Lachaussée

dernière mise à jour : 2022-04-13 par OT COEUR DE LORRAINE

Détails Catégories d’évènement: Lachaussée, Meuse Autres Lieu Lachaussée Adresse La Grange Théâtre 6 rue de Riauvaux Ville Lachaussée lieuville La Grange Théâtre 6 rue de Riauvaux Lachaussée Departement Meuse

Lachaussée Lachaussée Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lachaussee/

CONCERT FOLKLORE KHUKH MONGOL Lachaussée 2022-06-18 was last modified: by CONCERT FOLKLORE KHUKH MONGOL Lachaussée Lachaussée 18 juin 2022 Lachaussée Meuse

Lachaussée Meuse