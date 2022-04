Concert folk song trio “LAYLAND” au Ty Grean. Plounéour-Ménez, 23 avril 2022, Plounéour-Ménez.

Concert folk song trio “LAYLAND” au Ty Grean. Plounéour-Ménez

2022-04-23 – 2022-04-23

Plounéour-Ménez Finistère Plounéour-Ménez

Dans un cadre familial et convivial, venez passer un agréable moment musical au “Ty Grean” à Plounéour-Ménez.

LAYLAND est un trio de chansons folk des Monts d’Arrée composé de Clem au chant et à la guitare, Olive au violon et Ivan à la contrebasse. Passionné de langue anglaise et de musique traditionnelle, Clem a collecté ses chansons au sein de nombreux voyages dans les îles britanniques. Il en résulte un répertoire empli de vécu et d’émotions, jouer dans une ambiance intime et sincère. Avec un répertoire assez vaste de chansons traditionnelles irlandaises, anglaises et américaines, LAYLAND vous emmène sur les routes de la musique Folk !

+33 2 98 78 90 03

Plounéour-Ménez

